Noshaq investit dans la française Purecontrol, qui va ouvrir une filiale à Liège

Cette levée de fonds, réalisée auprès de deux industriels (Groupe OKwind et Veolia) et deux fonds d'investissement (Noshaq et Unexo), vise à accélérer le développement de Purecontrol sur le marché de l'eau en France en Europe. Les montants investis par les différents partenaires ne sont pas communiqués. Purecontrol prévoit 25 recrutements d'ici fin 2023 et l'ouverture de filiales dans différents pays européens, dont une à Liège, où la société entend également recruter "des profils techniques spécialisés dans l'intelligence artificielle". (Belga)