Parité: le plus gros fonds souverain au monde va sévir contre le Japon

Au nom de la diversité, et en particulier de la parité, le fonds qui pèse aujourd'hui plus de 15.000 milliards de couronnes (près de 1.300 milliards d'euros) retoquait jusqu'à présent les nominations qui ne contenaient pas au moins deux femmes dans les conseils d'administration des groupes américains et européens. Mais le Japon s'était vu accorder un délai de grâce. "Parmi les pays développés, on n'avait pas commencé à voter contre les entreprises au Japon parce qu'elles étaient si en retard qu'on aurait vraiment touché un grand nombre d'entre elles", explique Carine Smith Ihenacho, cheffe de la gouvernance du fonds. En 2021, "on a en quelque sorte donné aux entreprises japonaises deux ans pour s'améliorer". Les Japonaises ont un haut niveau d'éducation mais très peu d'entre elles occupent des postes à responsabilité dans le monde des affaires et de la politique. "Cette année, on a dit que, dans les entreprises qui n'ont pas au moins une femme à leur conseil d'administration, on va aussi commencer à voter contre et on l'annoncera avant la saison des votes" en juin, a précisé Mme Smith Ihenacho. Au regard des nominations effectuées l'an dernier, cela pourrait affecter environ 300 entreprises nippones. En mars, le fonds a d'ores et déjà voté contre la nomination du directeur du groupe d'électronique Canon. Au titre de cette politique d'égalité des sexes, le fonds a voté négativement dans 171 cas l'an dernier aux Etats-Unis et en Europe. Fait atypique, cela a notamment concerné le groupe de lingerie Victoria Secret à cause d'une absence d'homme au conseil d'administration. (Belga)