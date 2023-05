Premier League - Jorg Schmadtke nommé directeur sportif de Liverpool

Ancien gardien notamment du Fortuna Düsseldorf et de Fribourg, Schmadtke, 59 ans, compatriote de l'entraîneur Jürgen Klopp, a aussi travaillé comme directeur sportif à l'Alemannia Aachen, Hanovre et Cologne. A Anfield Road, il reprendra les fonctions de Julian Ward, qui quittera le club après onze ans. Ward a occupé différents postes avant de devenir directeur sportif l'an passé. "Jorg travaillera avec notre département des opérations du football qui continue à apporter son soutien à Jürgen Klopp, conformément à notre volonté de poursuivre la croissance et le développement du club dans tous les domaines", a expliqué Mike Gordon, le président de Fenway Sports Group. Liverpool a terminé cinquième du championnat d'Angleterre. (Belga)