Prix de l'énergie - Le cours du gaz se rapproche de son niveau d'avant-crise

Le gaz a même touché 23,5 euros le mégawattheure avant de remonter quelque peu. Il s'agit de son niveau le plus faible depuis juin 2021. Des stocks relativement bien remplis, un approvisionnement constant en gaz naturel liquéfié (GNL) et une demande industrielle moindre expliquent la baisse des cours gaziers ces derniers mois, qui sont désormais très loin de leurs records insensés de plus de 300 euros le mégawattheure (345 euros en mars 2022), atteints dans la foulée de la guerre en Ukraine. (Belga)