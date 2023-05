Procès des attentats à Bruxelles - Toutes les conditions de l'attentat terroriste sont réunies selon le parquet fédéral

Pour savoir si la qualification des faits qui a été retenue est la bonne, soit l'assassinat dans un contexte terroriste, trois questions sont à poser, a rappelé la procureure Paule Somers. S'agit-il d'un meurtre? Oui, selon elle. "L'utilisation du TATP, renforcé de clous et de boulons, n'a eu pour but que de tuer. Cette volonté est d'ailleurs encore renouvelée la veille des attentats", a-t-elle ajouté, renvoyant à un fichier audio trouvé dans "le PC de la rue Max Roos", un ordinateur découvert dans une poubelle à proximité d'un appartement schaerbeekois qui a servi de planque à la cellule terroriste. "Dans ce fichier, il est question de 'faire un maximum de victimes'", a rappelé la procureure. Ce meurtre a-t-il été prémédité? C'est à nouveau "oui" pour la magistrate. Les membres de la cellule "ont patiemment acheté tous les ingrédients pour confectionner le TATP les semaines précédentes. Ils ont préparé avec soin les sacs à dos et de voyage", chargés des explosifs. Selon Paule Somers, "tout est réfléchi, tout est posé. La préméditation est une certitude au-delà de tout doute raisonnable". Enfin, ce meurtre prémédité a-t-il été commis dans un contexte terroriste? Réponse affirmative pour l'accusation. "Ils ont frappé des lieux stratégiques: l'aéroport national et une station de métro en plein cœur du quartier européen à Bruxelles. En frappant là, ils terrorisaient une population dans son ensemble", a avancé Paule Somers. (Belga)