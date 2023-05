Roland-Garros - Elena Rybakina file au 2e tour, Barbora Krejcikova, lauréate en 2021, éliminée d'entrée

Rybakina, tête de série N.4 à la Porte d'Auteuil, s'est imposée en deux sets 6-4, 6-2 contre la Tchèque Brenda Fruhvirtova, 146e mondiale et issue des qualifications, en 1 heure et 21 minutes sur le Court Suzanne-Lenglen. Au deuxième tour, la Kazakhe, qui n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale en 2021 sur l'ocre parisien, affrontera la Tchèque Linda Noskova (WTA 50) qui a profité de l'abandon de la Monténégrine Danka Kovinic (WTA 68) pour se hisser au 2e tour. Barbora Krejcikova, lauréate du tournoi en 2021, a elle été éliminée dès le premier tour comme en 2022. La Tchèque, 13e mondiale et tête de série N.13, s'est inclinée en deux sets 6-2, 6-4 et 1 heure et 27 minutes contre l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 66). Au deuxième tour, Tsurenko affrontera la Chinoise Lin Zhu (WTA 40) ou l'Américaine Lauren Davis (WTA 52). (Belga)