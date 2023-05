Roland-Garros - Elise Mertens en première rotation sur le Court N.7 mercredi contre Camila Osorio

Il s'agira du deuxième duel entre Mertens et Osorio, repêchée en tant que 'lucky loser' des qualifications. La N.1 belge et la Colombienne s'étaient déjà affrontées au premier tour à Wimbledon en 2022 et Osorio avait dû abandonner dans le troisième set. Parmi les autres Belges en lice, Maryna Zanveska, éliminée au premier tour en simple lundi, et Kimblerley Zimmermann joueront en première rotation à partir de 11h00 sur le Court N.3 contre les Françaises Tessah Andrianjafitrimo et Fiona Ferro au premier tour du double. Sur le Court N.9, Kirsten Flipkens, associée à l'Américaine Shelby Rogers, jouera en quatrième et dernière rotation contre la paire composée de l'Espagnole Nuria Parrizas Diaz et l'Américaine Sabrina Santamaria. En simple messieurs, l'Espagnol Carlos Alcaraz, N.1 mondial, et le Serbe Novak Djokovic, N.3 mondial, joueront tous les deux leur match du deuxième tour sur le Court Philippe-Chatrier. Alcaraz affrontera le Japonais Taro Daniel (ATP 112) en troisième rotation et Djokovic sera face au Hongrois Marton Fucsovics (ATP 83) en session nocturne. (Belga)