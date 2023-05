Roland-Garros - Finaliste en 2022, Coco Gauff abandonne un set mais se hisse au deuxième tour

Finaliste en 2022 à la Porte d'Auteuil, l'Américaine, tête de série N.6, a cependant eu besoin de trois sets 3-6, 6-1, 6-2 pour venir à bout de l'Espagnole Rebeka Masarova, 71e mondiale, en 1 heure et 46 minutes sur le Court Suzanne-Lenglen. Au deuxième tour, Gauff, 19 ans, affrontera la gagnante du match entre l'Autrichienne Julia Grabher, 61e mondiale, et la Néerlandaise Arantxa Rus, 114e mondiale et issue des qualifications. En 2022, Gauff s'était inclinée en finale des Internationaux de France contre la Polonaise Iga Swiatek, N.1 mondiale. Sur sa route vers la finale, elle avait battu Alison Van Uytvanck au 2e tour et Elise Mertens en huitièmes de finale. (Belga)