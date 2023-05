Roland-Garros - Holger Rune et Taylor Fritz compostent leur ticket pour le 2e tour

Rune, tête de série N.6, a écarté l'Américain Christopher Eubanks, 74e mondial, en quatre sets 6-4, 3-6, 7-6 (7/2), 6-2 en 2 heures et 53 minutes sur le Court Simonne-Mathieu. Au deuxième tour, le Danois rencontrera le Français Gaël Monfils, ancien N.6 mondial et actuellement 394e à l'ATP, ou l'Argentin Sebastian Baez, 42e mondial. En 2022, pour sa première participation aux Internationaux de France, le joueur de 20 ans avait été éliminé en quarts de finale par le Norvégien Casper Ruud. Fritz, tête de série N.9, a lui aussi validé son ticket pour le deuxième tour. Sur le Court N.14, l'Américain a battu en trois sets 6-2, 6-1, 6-1 son compatriote Michael Mmoh, 123e mondial, en 1 heure et 34 minutes. Au deuxième tour, Fritz, 25 ans, défiera le vainqueur du match entre les Français Richard Gasquet (ATP 52) et Arthur Rinderknech (ATP 78). Son meilleur résultat aux Internationaux de France est un 3e tour en 2020. (Belga)