Roland-Garros - Iga Swiatek expéditive pour se qualifier pour le deuxième tour

La Polonaise, double lauréate et tenante du titre, s'est imposée en deux sets 6-4, 6-0 contre l'Espagnole Cristina Bucsa, 70e mondiale, en 1 heure et 13 minutes sur le Court Philippe-Chatrier. Après un premier set disputé en 51 minutes (6-4), la lauréate 2020 et 2022 n'a eu besoin que de 22 minutes dans la deuxième manche (6-0) pour valider sa qualification. Au deuxième tour, Swiatek affrontera la gagnante du duel entre l'Américaine Claire Liu, 102e mondiale, et la Suissesse Ylena In-Albon, 149e mondiale et issue des qualifications. (Belga)