Schaerbeek rétablit l'ensemble du territoire communal en zone verte de stationnement

En janvier dernier, une partie du territoire de Schaerbeek était repassée en zone bleue (à disque) à la suite d'un arrêt du Conseil d'État annulant la mise en zone verte dans le haut de la commune pour vice de procédure. Selon le collège des bourgmestre et échevins, à partir du jeudi 15 juin, et après les ajustements administratifs nécessaires, l'ensemble du territoire sera à nouveau réglementé en tant que zone verte, et le stationnement y sera donc payant pour toutes les personnes ne résidant pas à Schaerbeek. L'ordonnance régionale sur le stationnement fixe les tarifs du stationnement en voirie et le tarif minimum des cartes de résident. Entre autres, la demi-heure de stationnement coûtera par conséquent désormais 90 centimes, la troisième carte de résident sera supprimée et la deuxième carte de résident coûtera 120 euros. La carte de premier résident restera accessible au tarif de 28 euros par an. Enfin, le collège des bourgmestre et échevins propose que les visiteurs puissent stationner gratuitement pendant 2h les samedis et mercredis à partir du 14 août selon des modalités pratiques définies dans les prochaines semaines avec Parking Brussels. Par ailleurs, à partir du 15 juin, les habitants de Schaerbeek pourront également demander des codes visiteurs gratuits (vingt d'une demi-journée; ou 10 d'une journée), à donner aux personnes leur rendant visite. L'adaptation du règlement communal sera soumise mercredi au vote du conseil communal. (Belga)