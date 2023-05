Actiris demande aux artistes s'ils sont prêts à jouer dans des films porno, dénonce le PTB

Par la voix de sa cheffe de groupe au parlement bruxellois, Françoise De Smedt, le PTB estime "scandaleux" qu'une telle question figure dans le questionnaire adressé aux demandeurs d'emploi et se demande jusqu'où Actiris est prêt à aller pour activer les chercheurs d'emplois. "Il s'agit d'un service public qui doit accompagner les demandeurs d'emploi vers des emplois décents. Ceux-ci n'ont pas à être confrontés à de telles questions, sans parler de l'embarras que cela doit susciter auprès des conseillers Actiris", a jugé la députée bruxelloise de la formation d'extrême gauche après vérification du témoignage d'une diplômée en Art dramatique à qui le questionnaire décrié a été soumis. Celle-ci se demande si cela signifie qu'il serait possible de pénaliser un artiste qui cherche un travail et qui n'accepterait pas de jouer dans un film pornographique, des pénalités étant, selon elle prévues en cas de refus ou d'absence de réponse à une offre d'emploi. Françoise De Smedt a également dénoncé "une banalisation de la marchandisation du corps, totalement inacceptable de la part d'un service public". (Belga)