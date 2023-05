Des acteurs financiers appellent les entreprises à communiquer leurs données climatiques

"Un nombre record de 288 institutions financières représentant près de 29.000 milliards de dollars d'actifs appellent les entreprises ayant un fort impact sur l'environnement à divulguer leurs données environnementales par l'intermédiaire de CDP", a annoncé l'organisation à but non lucratif (anciennement appelée Carbon Disclosure Project), dans un communiqué mercredi. Le CDP fait remplir, sur la base du volontariat, à des milliers d'entreprises chaque année un questionnaire détaillé sur la source et les volumes de leurs émissions de gaz à effet de serre; ces données sont ensuite accessibles notamment par les investisseurs qui voudraient connaître l'empreinte carbone de telle ou telle entreprise. Parmi les signataires, le gestionnaire d'actifs britannique Schroders, le français Ostrum Asset Management, la banque privée suisse Pictet ou encore La Banque Postale. Le CDP appelle notamment à ce que les entreprises publient leurs émissions directes et indirectes, en amont et en aval, de la chaîne de valeur de la société, jusqu'à l'utilisation du produit ou du service par le consommateur. Ces émissions indirectes sont dites de "scope 3", selon la terminologie dominante. Les émissions issues de la chaîne d'approvisionnement des entreprises sont en moyenne 11,4 fois plus importantes que les émissions de leurs propres opérations (principalement liée à l'énergie qu'elles utilisent), selon le CDP. L'Union européenne a par ailleurs adopté de nouvelles obligations qui obligeront environ 50.000 entreprises du continent à déclarer plus précisément leurs émissions complètes. (Belga)