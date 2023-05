Douze millions pour améliorer la cybersécurité des PME

Plus d'une PME sur cinq a déjà été victime de cybercriminalité, selon les ministres. Et près de la moitié des PME et des TPE risquent de perdre leurs données lors d'une cyberattaque. "Nous sommes allés chercher des plans ambitieux pour augmenter la cyber-résilience, et nous les avons trouvés. Nos PME et indépendants pourront récolter les fruits de ces projets, qui fournissent des outils à la fois techniques et organisationnels pour accroître la cybersécurité des PME et les accompagner au mieux", déclarent-ils. Les 13 projets sélectionnés sont regroupés en 5 thématiques : mesures organisationnelles, mesures techniques, formation et accès aux compétences, orientation professionnelle et projets transversaux spécifiques. Un seul candidat a été sélectionné dans cette dernière thématique : L'IFAPME, l'Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises, pour la "semaine de la cybersécurité". Ce dernier recevra un montant de 156.650 euros. (Belga)