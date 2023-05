Ecolo veut un numéro vert contre le harcèlement et la violence en politique

Actuellement, les employés et fonctionnaires sont protégés par la loi sur le bien-être au travail. Mais les titulaires de mandats politiques ne sont pas inclus dans son champ d'application. La proposition de loi vise à mettre à leur disposition un service en cas de comportements abusifs, que ce soit dans leur vie active ou sur les réseaux sociaux. L'élément déclencheur de cette initiative, portée par les députées Séverine de Laveleye et Claire Hugon, est une lettre ouverte publiée dans Le Soir et De Standaard en novembre 2022 et signée par plus de 120 élues et collaboratrices politiques. Elles y préconisaient notamment d'offrir aux mandataires "l'accès aux espaces d'écoute, de bien-être au travail, d'accompagnement,? qui existent pour les travailleuses et travailleurs" et de réfléchir aux "meilleurs outils pour répondre à ces objectifs: création d'une charte de lutte contre les comportements sexistes, réflexion sur la collecte et le signalement de plaintes qui concernent des mandataires?" (Belga)