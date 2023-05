Elections en Turquie - Turquie: le leader kurde emprisonné Selahattin Demirtas déclare abandonner la politique

Selahattin Demirtas, deux fois candidat à la présidence contre Recep Tayyip Erdogan - la dernière fois en 2018 depuis sa cellule -, a été arrêté en 2016 et est détenu depuis malgré les appels de la Cour européenne des droits de l'Homme et des tribunaux locaux en faveur de sa libération. Depuis, il partage ses opinions politiques sur les réseaux sociaux. Il s'est également excusé de "ne pas avoir réussi à suivre une politique digne" de son peuple, et s'est engagé à mieux travailler pour apprendre des critiques formulées à son égard. Les remarques de M. Demirtas interviennent quelques heures après qu'il a critiqué le Parti démocratique des Peuples (HDP) pro-kurde - dont il était coprésident - pour l'absence d'une stratégie électorale efficace. Le candidat unique de l'opposition Kemal Kiliçdaroglu, notamment soutenu par le HDP, s'est incliné face au président sortant Recep Tayyip Erdogan dimanche, à l'issue du second tour de l'élection présidentielle. Recep Tayyip Erdogan a qualifié Selahattin Demirtas de "terroriste" en raison de ses liens présumés avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), interdit, et a déclaré que sa libération ne serait "pas possible" tant qu'il serait président. Des personnes ont réclamé l'exécution de M. Demirtas lors du discours de victoire de M. Erdogan à Ankara dimanche. Kemal Kiliçdaroglu avait quant à lui déclaré vouloir se conformer à la décision européenne de libérer Selahattin Demirtas, s'il était élu. (Belga)