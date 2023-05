Elia utilise un robot autonome pour inspecter une installation à Lixhe

Le robot autonome est utilisé dans la station de conversion HVDC (high-voltage direct current) d'ALEGrO, l'interconnexion belgo-allemande, à Lixhe, lors de la mise hors service annuelle de l'installation qui dure une semaine. Le hall a depuis été remis sous tension, ce qui signifie qu'aucun humain ne peut y pénétrer en toute sécurité. Le robot inspecte le hall 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à des capteurs, détaille Elia. L'utilisation du robot, après deux ans de test, est le fruit d'une collaboration avec Siemens Energy, Ross Robotics et Nemo Link. Elle permet de réduire le risque de défauts non détectés et de coupures non planifiées, explique Elia. (Belga)