Incendie dans les Hautes Fagnes - L'hélicoptère bombardier d'eau quitte les Fagnes pour une intervention à La Roche

Actuellement, six citernes, quatre autopompes, les véhicules de commandement et le drone sont encore sur place. Ce qui représente environ 40 hommes. "La protection civile avec partie avec son bassin, tout comme l'hélicoptère", indique Francis Clothe, commandant à la zone de secours Liège 6, qui couvre le territoire de la Communauté germanophone. Les collègues allemands ont également quitté les lieux tout en laissant les tuyaux sur place pour intervenir en cas de besoin. Les services de secours espèrent que l'extinction pourra être terminée en fin d'après-midi. "Si les conditions climatiques nous le permettent et si le vent ne se lève pas, seule une équipe et une citerne resteront sur place cette nuit", conclut Francis Clothe. (Belga)