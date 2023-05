Jupiler Pro League - RWDM: John Textor porte plusieurs accusations contre Thierry Dailly

"C'est avec le cœur lourd que je dois aborder certaines préoccupations graves qui sont apparues depuis que j'ai pris la relève et qui ont conduit hier au licenciement de M. Dailly de la présidence du conseil d'administration", indique John Textor dans une lettre ouverte publiée sur le site internet du RWDM. "Comme indiqué ci-dessus, le transfert des décisions footballistiques de M. Dailly à moi-même a déjà en grande partie eu lieu en juillet 2022, ce qui a abouti à une équipe de championnat renforcée avec succès". L'Américain poursuit en lançant plusieurs accusations à l'encontre de Thierry Dailly. "En résumé, les raisons de son licenciement de tous ses postes au club, y compris son dernier rôle de président du conseil d'administration, sont les suivantes : détournement des fonds du club; abus de pouvoir d'entreprise, perturbation de la gouvernance d'entreprise; comportement violent et intimidant de M. Dailly, entraînant un environnement de travail toxique et des actions et des déclarations incompatibles avec les valeurs qui nous sont chères en tant que club de football moderne ancré à Bruxelles", indique John Textor, qui se dit "honoré d'assumer le rôle de président du RWDM". En 2015, Thierry Dailly avait permis au RWDM de renaître de ses cendres en D3 amateurs. Huit ans plus tard, le club molenbeekois s'est assuré de la montée en Jupiler Pro League après 21 ans d'absence en remportant la Challenger Pro League il y a un peu plus de deux semaines. Egalement propriétaire de Lyon depuis décembre 2022, John Textor, devenu propriétaire majoritaire à 80 % du RWDM en décembre 2021, avait déjà poussé Jean-Michel Aulas, président de l'OL depuis 1987, vers la sortie le 8 mai dernier. (Belga)