La capsule SpaceX de retour sur Terre avec les premiers astronautes saoudiens à son bord

Rayana Barnawi et Ali Al-Qarni étaient accompagnés de deux autres membres d'équipage, Américains pour leur part : Peggy Whitson, une ancienne astronaute de la Nasa qui commandait la mission, et l'entrepreneur américain et ancien pilote automobile John Shoffner. L'équipage a amerri au large des côtes de la Floride mardi soir, à bord d'une capsule Dragon de l'entreprise SpaceX. Les quatre voyageurs avaient rejoint les sept astronautes déjà à bord de l'ISS (trois Russes, trois Américains, et un Emirati). Ils y sont restés 10 jours et ont conduit une vingtaine d'expériences scientifiques, dans les domaines de la santé, du développement durable et de la technologie. Cette mission, nommée Axiom Mission 2 (Ax-2), est la deuxième entièrement privée à rendre visite à la station spatiale, après une première en avril 2022. Ax-1 avait alors emmené trois hommes d'affaires (Larry Connor, Eytan Stibbe et Mark Pathy) ainsi qu'un ancien astronaute, Michael Lopez-Alegria, passer deux semaines dans la Station spatiale internationale. Plusieurs touristes spatiaux s'étaient déjà rendus à bord de l'ISS, mais l'Ax-1 était le premier équipage entièrement privé. (Belga)