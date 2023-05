La Fédération Horeca Bruxelles attaque son ancien président en justice

L'association reproche, entre autres, de la surfacturation à celui qui, pendant la crise du Covid-19, a été le porte-parole de la fédération. Pendant la crise, Fabian Hermans était la voix et le visage des restaurateurs bruxellois, un job coulé dans une convention avec la fédération et pour lequel il était rémunéré 50 euros par heure (HTVA). C'est à partir du mois de mars 2022 que des membres de la Fédération Horeca ont eu leur attention attirée par des paiements non justifiés réclamés par M. Hermans. In fine, la fédération a décidé de citer son ancien président en justice en lui réclamant près de 100.000 euros. Fabian Hermans, qui a démissionné de la Fédération Horeca Bruxelles le 3 mai 2022, se dit surpris des faits qui lui sont reprochés, mais il n'a pas souhaité réagir avant d'avoir reçu la citation en justice. (Belga)