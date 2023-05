La Ville de charleroi rééditera son tournoi de mini-foot "géant" cet été

Le projet est porté par l'échevin des Sports de la Ville de Charleroi, Karim Chaïbaï. L'élu socialiste a une longue carrière de futsal derrière lui. Alors qu'il a pris sa retraite internationale il y a quelques mois, il est encore aujourd'hui le Diable rouge le plus capé de l'histoire du futsal belge. Le tournoi poursuit différents objectifs en matière de cohésion et d'inclusion sociales. Il se déroule en cinq étapes réparties sur l'ensemble du mois de juillet avec en plus une finale qui ponctue le rendez-vous. Il est ouvert aux garçons comme aux filles entre 12 et 21 ans et est encadré par des éducateurs socio-sportifs du pôle sport de la Ville de Charleroi. Le tournoi en sera en 2023 à sa troisième édition. En 2022, il a attiré quelque 400 jeunes joueurs sans compter les spectateurs qui se rassemblent autour des terrains où ont lieu également une série d'autres activités. (Belga)