Le gouvernement interdira les détachements d'entreprises publiques autonomes cotées

Cette dernière s'est récemment retrouvée dans l'œil du cyclone lorsqu'il est apparu que deux employés de Bpost travaillaient au sein de son cabinet tout en étant encore salariés de l'entreprise publique pendant un certain temps. La mandataire écologiste a alors demandé une modification des règles en matière de détachement. Mme De Sutter a fait valoir que le personnel des entreprises publiques cotées en bourse, telles que Bpost, ne devrait plus être embauché dans les cabinets à l'avenir. "Le risque d'une tension entre les intérêts est trop grand", a-t-elle déclaré à ce sujet. Cette proposition semble maintenant avoir été mise en pratique. Plusieurs médias ont rapporté mercredi qu'un arrêté royal interdisant le détachement d'entreprises publiques autonomes cotées en bourse était prêt. Des sources gouvernementales ont confirmé cette information. Il s'agit plus précisément des employés de Bpost et de Proximus. Le gouvernement fédéral devrait donner son accord vendredi. (Belga)