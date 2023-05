Le site de Malle du constructeur métallique ASK Romein ne sera pas repris

"Nous avons appris par le biais du curateur que les offres reçues étaient insuffisantes", a déclaré le responsable syndical Tim Swaans. "Les offres étaient trop basses et ne répondaient pas aux conditions fixées par le curateur. Le bâtiment et l'ensemble du matériel roulant seront mis aux enchères." ASK Romein compte trois holdings aux Pays-Bas et un site en Belgique. Le 18 avril, l'entreprise a été déclarée en faillite. La société a notamment construit le toit du stade Bosuil à Anvers et de l'AFAS à Malines. Selon les syndicats, la santé financière de l'entreprise s'est détériorée après d'importantes réclamations pour dommages lors de la construction d'un centre de données au Danemark. (Belga)