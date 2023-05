L'équipage de la mission spatiale privée Ax-2 de retour sur Terre

La capsule de SpaceX les transportant a amerri au large des côtes de Floride, aux Etats-Unis, concluant cette mission baptisée Ax-2, et organisée par l'entreprise américaine Axiom Space. Rayana Barnawi, scientifique devenue la première femme saoudienne à se rendre dans l'espace, et Ali Al-Qarni, pilote de chasse de formation, étaient les deux premiers ressortissants de leur pays à séjourner à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Ils étaient parrainés par le gouvernement saoudien. Egalement à bord: l'entrepreneur américain John Shoffner, et la commandante de la mission, Peggy Whitson, une ancienne astronaute de la Nasa dont c'était le quatrième séjour dans l'ISS. Elle était chargée d'encadrer et d'aider les trois novices. L'équipage avait décollé depuis la Floride le 21 mai, à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. Au total durant leur voyage, ils ont fait 126 fois le tour de la Terre, selon un communiqué d'Axiom Space. Il s'agissait de la deuxième mission de cette entreprise à bord de la station spatiale, après une première en avril 2022. Pour Axiom Space, ces missions sont une première étape vers un but ambitieux: la construction de sa propre station spatiale, dont le premier module doit être lancé fin 2025. La structure sera d'abord rattachée à l'ISS, avant de s'en séparer pour prendre son envol de façon indépendante. La Nasa prévoit de mettre l'ISS à la retraite vers 2030, et d'envoyer à la place ses astronautes dans des stations privées -- qui accueilleront aussi leurs propres clients. L'agence spatiale américaine encourage ainsi les programmes de plusieurs entreprises. (Belga)