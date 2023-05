Les crises conjuguées ont accentué la fracture mondiale en matière d'emploi

Selon l'OIT, le niveau de chômage mondial doit revenir au niveau d'avant la pandémie de Covid a 5,3% (191 millions de personnes) mais les pays en développement sont "très en retard" dans le processus de reprise. Selon les prévisions du rapport de l'OIT, en 2023, le taux de chômage devrait être en moyenne de 11,2% en Afrique du Nord (contre 10,9 pour cent en 2019); de 6,3% en Afrique subsaharienne (5,7 en 2019); et de 9,3% dans les États arabes (8,7 en 2019). "Les pays à faible revenu connaissent le taux de déficit d'emploi le plus élevé, avec un taux inquiétant de 21,5%, tandis que, dans les pays à revenu intermédiaire, le taux est légèrement supérieur à 11%. Les pays à revenu élevé enregistrent les taux les plus bas, soit 8,2% ", explique l'OIT. L'OIT souligne aussi que pour les pays en développement, l'augmentation des niveaux d'endettement constitue un défi supplémentaire car elle réduit considérablement le champ des interventions politiques. "Les conclusions de ce rapport nous rappellent brutalement que les inégalités se creusent à l'échelle mondiale. Investir dans les personnes à travers l'emploi et la protection sociale contribuera à réduire le fossé entre les nations et les populations riches et pauvres. C'est pourquoi l'OIT lance une Coalition mondiale pour la justice sociale. Cette Coalition regroupera un large éventail d'acteurs et d'organismes multilatéraux", a déclaré le directeur général de l'OIT, Gilbert F. Houngbo. (Belga)