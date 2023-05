Présidence de l'Union belge de football - Pascale Van Damme veut toujours "voir le verre à moitié plein"

"J'ai baigné toute ma vie dans le sport et le football en particulier. Je sens qu'il y a quelque chose à faire à la fédération", a-t-elle justifié pour accepter ce poste qui fait d'elle la première femme présidente de l'Union belge. "C'est un rôle non-exécutif. Tout ce qui est opérationnel est confié au directeur général et au Comité de direction. Que ce soit clair, et si cela ne l'est pas, parlons-en." Pascale Van Damme a en effet répété à plusieurs reprises être quelqu'un qui "rassemble" et "forme une équipe. Je suis directe, mais constructive. Je suis positive et toujours à la recherche de solutions. On peut ne pas être d'accord, mais parlons-en jusqu'à trouver une solution. Je suis celle qui voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. J'ai ressenti l'envie d'utiliser la plus grande fédération sportive pour avoir un impact sur la société, sur mon pays. Je veux faire quelque chose pour la Belgique et je suis quelqu'un qui travaille avec une équipe motivée, passionnée, où tout le monde vise le même objectif". Pascale Van Damme se définit aussi comme "quelqu'un de pragmatique, qui analyse les situations" et qui veut être "la plus efficace possible. Je recherche toujours cela avec mes interlocuteurs et l'objectif est de travailler de la manière la plus professionnelle. J'ai toujours oeuvré comme cela en entreprise et je veux le faire aussi avec la fédération." (Belga)