Procès des attentats à Bruxelles - Les accusés Osama Krayem et Ali El Haddad Asufi sous le feu du réquisitoire mercredi

Le procès qui occupe la cour d'assises de Bruxelles depuis le mois de décembre est entré mardi dans une nouvelle phase, après la clôture des débats. Dans cette nouvelle étape, le jury devra se montrer aussi modelable que de la plasticine, a illustré la présidente, Laurence Massart. "Vous êtes ouverts à tout, à charge et à décharge. Je vous invite à prendre des notes." Elle a ensuite usé d'une nouvelle métaphore, comparant les éléments présentés jusqu'à présent - au travers de l'exposé de l'enquête et des différents témoignages - aux briques d'une maison. Le parquet, puis les parties civiles et, enfin, la défense "voudraient que vous construisiez" des maisons différentes. Mardi, le parquet fédéral a requis, pour Oussama Atar et Mohamed Abrini, la culpabilité en tant que co-auteur d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste, ainsi qu'en tant que dirigeant (pour le premier) et membre (pour le second) d'une organisation terroriste. Mercredi, l'accusation livrera son interprétation des faits concernant deux autres accusés: Osama Krayem et Ali El Haddad Asufi. Le premier avait renoncé à déclencher sa bombe aux portes de la station de métro Pétillon. Le deuxième est soupçonné d'avoir cherché à se procurer des armes pour la cellule. C'est d'ailleurs dans cette optique que le Belgo-Marocain s'était rendu aux Pays-Bas fin 2015, selon le parquet. (Belga)