Roland-Garros - Seppe Cuypers, le coach de Mertens : "Pegula frappe fort, à plat et vite. Ce sera un défi"

"Nous ne sommes pas encore où nous voulons être, mais les intentions étaient bien meilleures que lors du premier tour", a-t-il confié à Belga après la victoire. "Elise se cherchait vraiment dans ce premier match, mais nous avons beaucoup travaillé ces deux derniers jours pour y remédier, et j'ai vu une amélioration. La combativité était là et elle était nettement plus agressive. Elle a essayé de prendre le jeu à son compte et cela a très bien fonctionné par moments. Elle pourrait le faire plus, d'autant qu'elle avait plus de qualité dans ses frappes qu'Osorio, mais il n'est pas toujours évident d'être audacieuse lors des points importants." Seppe Cuypers, qui travaille à l'école de tennis du Tenkie Hasselt et fut le sparring-partner de Naomi Osaka lors de son triomphe à l'Australian Open en 2021, va désormais tenter de préparer au mieux Elise Mertens à défier l'Américaine Jessica Pegula (WTA 3) vendredi. "Ce ne sera pas le match le plus facile, mais Elise pourra l'aborder sans le moindre stress", a-t-il poursuivi. "Il faudra bien servir, c'est clair, et c'est un aspect sur lequel nous insistons beaucoup, d'autant que Pegula est une joueuse très solide et très agressive. Elle a gagné énormément de matches ces deux dernières années pour devenir une valeur sûre au sein du Top 5 mondial. Elle frappe à plat, fort et vite. Bref, ce sera un défi." (Belga)