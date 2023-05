Roland-Garros - Storm Hunter, partenaire de double de Mertens: "On peut gagner ici, mais pas de pression"

"Elle a été l'une des meilleures joueuses au monde et même si elle revient à peine, c'est une sacrée compétitrice", a-t-elle confié. "Je savais dès lors que même si je menais, elle ne lâcherait pas et que ce serait physiquement difficile avec les matches de Rome (NdlR : où elle a triomphé avec Mertens en double) et ceux en qualifs. Ce fut une merveilleuse expérience, sur un somptueux court. J'ai très bien joué, j'ai attaqué, j'ai varié, avec des amorties, et j'ai pris du plaisir. Bref, je ne suis pas déçue." Storm Hunter va donc déjà pouvoir se focaliser pleinement sur le double, où elle fera partie des candidates pour le titre avec Elise Mertens. Têtes de série n°3 du tableau, les deux affronteront au premier tour les Américaines Danielle Collins et Emma Navarro. "Cela a été très chouette de jouer avec Elise cette année, qui plus est avec ce titre à Rome", a-t-elle poursuivi. "Nous nous connaissons depuis les juniores et nous nous entendons très bien. Elle a gagné aujourd'hui et je suis heureuse pour elle. Elise sert très bien et j'essaie de l'aider au mieux au filet. Nous retournons très bien aussi. Nous serons sans doute l'équipe à battre, vu notre titre à Rome, mais pour moi, Gauff et Pegula sont la meilleure paire. Le plus important sera d'avoir de l'énergie positive, d'être agressives et de ne pas trop se prendre la tête. On peut gagner ici, mais pas de pression." (Belga)