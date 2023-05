Roland-Garros - Vingtième 3e tour en vingt-et-un Grands Chelems pour Mertens: "Je ne m'en lasse pas"

"Je ne m'en lasse pas du tout", a-t-elle confié après sa qualification. "Chaque fois que je dispute un premier tour, je suis un peu stressée et soulagée lorsque je l'ai franchi avec succès. Ce n'est pas quelque chose auquel on s'habitue. Les tournois du Grand Chelem sont très particuliers. C'est très spécial d'être ici. J'ai d'ailleurs lu l'interview de Maryna (NdlR : Zanevska) qui expliquait qu'elle ne savait pas si elle rejouerait encore à Roland-Garros. Je veux donc toujours m'y présenter sous mon meilleur jour." Elise Mertens voudra d'ailleurs aller plus loin à Paris, histoire de rééditer sa performance de l'an dernier, une accession en huitième de finale, et de conserver sa place dans le Top 30 à la WTA. Pour y parvenir, elle devra battre vendredi l'Américaine Jessica Pegula (WTA 3), 29 ans. "C'est une joueuse très solide", a-t-elle expliqué. "Elle ramène beaucoup de balles. Elle ne fait pas beaucoup de fautes. Je pense que je vais devoir monter sur le court libérée et produire mon meilleur tennis. Je devrai être entreprenante. J'ai montré, aujourd'hui, par moments, que je pouvais jouer de manière agressive, venir au filet mais je devrai le faire avec plus de régularité si je veux battre une joueuse du Top 10, Top 5, Top 3." (Belga)