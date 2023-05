SAS ouvre sa billetterie pour un premier vol électrique prévu en 2028

Trois "vols inauguraux" sont prévus: un vol intérieur en Suède, au Danemark et en Norvège, avec trente places disponibles pour chaque trajet. Peu d'informations sont actuellement disponibles: on ignore encore la date des vols ("courant 2028"), le type d'avion, tout comme l'itinéraire. Le prix, quant à lui, est fixé à 1.946 couronnes suédoises, danoises ou norvégiennes (entre 160 et 260 euros), en référence à l'année 1946, date de la création de la compagnie aérienne. "Nous sommes convaincus que l'aviation électrique constitue une option viable pour l'aviation à faibles émissions et à émissions nulles", a déclaré l'entreprise qui souhaite atteindre zéro émission d'ici 2050. En 2019, elle a conclu un accord avec Heart Aerospace, basée en Suède, pour développer des avions électriques. Les personnes intéressées peuvent réserver leur siège à partir de vendredi. Le paiement ne sera effectué qu'un mois avant le vol. (Belga)