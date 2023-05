Un lieutenant de l'armée suspendu pour un incendie causé sur un champ de tir en Flandre

L'incendie s'est déclaré le 23 avril 2021 pendant des exercices de tir de recrues. Pas moins de 570 hectares de bois et de landes à la frontière des communes de Wuustwezel, Brecht et Braaschat (province d'Anvers) ont été réduits en cendres. D'après l'enquête judiciaire, l'incendie aurait été causé par des munitions traçantes, des balles qui restent visibles après le coup de feu pour que le tireur puisse voir où elle atterrit et ajuster son viseur. Ces munitions peuvent être utilisées en temps normal, mais pas lorsqu'il y a un risque d'incendie, comme ce fut le cas le 23 avril 2021. Le lieutenant, qui dirigeait les exercices de tir, a été accusé d'incendie involontaire. Comme il s'agissait de faits non intentionnels connus du prévenu et que la Défense a compensé les dommages, le ministère public pouvait accepter une suspension. Son avocat avait pris contact avec le ministère public afin de conclure un accord qui a été porté devant le tribunal, qui l'a à présent ratifié. (Belga)