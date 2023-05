Une voiture saisie administrativement après un "rodéo urbain" à Evere

La patrouille a eu l'attention attirée par des bruits de klaxon et d'accélération au niveau du pont de l'avenue Léon Grosjean à Evere, où circulaient plusieurs véhicules en cortège à la suite d'un mariage. Une Audi RS6 s'est comportée dangereusement sur la route, accélérant dans une zone limitée à 30 km/h, puis prenant un rond-point en contresens pour s'engager dans la rue Colonel Bourg. La voiture a ensuite frôlé un arrêt de bus bondé, selon la police, et a mis en danger des piétons qui traversaient avenue Jacques Georgin. Elle a finalement été interceptée sur le rond-point à l'intersection entre l'avenue Jacques Georgin et l'avenue Léonard Mommaerts. La police a ensuite procédé à la saisie administrative du véhicule, sur base de l'article 30 de la loi sur la fonction de police. Le véhicule a donc été saisi pour une durée de cinq jours ouvrables. La police a également transmis au parquet de Bruxelles les procès-verbaux dressés pour les différentes infractions de roulage commises par le conducteur, mais également par d'autres conducteurs de véhicules qui faisaient partie du cortège de mariage. (Belga)