Unia pointe un risque accru de discriminations malgré une baisse des signalements en 2022

Après une année 2021 "record", Unia rapporte une baisse de 20% du nombre de dossiers ouverts. Ce sont les discriminations sur le marché du travail qui en composent la majeure partie. L'organisme souligne que les plaintes sont multiples, allant des problèmes d'organisations et de conditions de travail pour les personnes en situations de handicap aux questions d'accès au travail pour les personnes âgées. Les dossiers concernant les discriminations dans le logement sont en baisse de près de 20% également. Dans près d'un dossier sur deux, c'est la décision du propriétaire de se baser sur le critère non pertinent des ressources financières pour choisir son locataire qui est signalée. Unia pointe l'ouverture de 322 dossiers pour des délits de haine et 312 pour des discours de haine. La majeure partie des plaintes portent sur les "critères raciaux". L'organisme se dit "particulièrement inquiet" par la hausse du nombre d'actes de haine avec violence physique liés à l'orientation sexuelle. Il souligne en outre la difficulté de poursuivre les discours de haine à l'encontre des homosexuels et des musulmans, "malgré les derniers changements dans le code pénal". Même si ces chiffres sont globalement en baisse par rapport à 2022, le centre interfédéral se veut prudent au vu des crises qui se succèdent. "Plus personne n'est à l'abri des changements en cours dans notre société et chacun peut se retrouver à un moment donné en situation de vulnérabilité." (Belga)