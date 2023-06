Appel Liège - L'auteur d'une expédition punitive condamné à 40 mois avec sursis

Le prévenu avait accompagné plusieurs autres individus lors d'une expédition punitive. La bande s'était rendue chez le voisin de l'un d'entre eux pour discuter et régler des problèmes mais la conversation avait dérapé. Après avoir cassé une voiture et des vitres, les individus avaient procédé à la mise à sac de la maison voisine. Lors des faits, le voisin avait été frappé à coups de batte de base-ball et avait eu le crâne défoncé. Selon les rapports médiaux, il avait frôlé la mort en raison de la gravité de ses blessures. Le prévenu a été condamné à 40 mois de prison avec sursis total de 5 ans. (Belga)