COP28 - "Demander aux Émirats arabes d'améliorer le bilan en matière de droits humains"

Dans une synthèse intitulée "The Human Rights Situation in the UAE ahead of COP28", Amnesty International attire l'attention sur les principales menaces pesant sur les droits humains aux Émirats arabes unis (EAU) et qui risquent de compromettre, selon l'ONG, la réussite de la COP28, "notamment la répression du droit à la liberté d'expression et la fermeture de l'espace civique, les dangers que représentent l'espionnage et la surveillance numériques, et l'opposition du pays hôte à l'abandon progressif mais rapide des carburants fossiles." Téléphones sous surveillance, société civile bâillonnée, non-respect des droits à la liberté d'expression, à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique... les griefs d'Amnesty International à l'égard des Émirats arabes unis sont nombreux. Amnesty International reproche également aux EAU leur bilan "médiocre" en matière de droits humains en ce qui concerne la protection des travailleuses et travailleurs migrants contre l'exploitation, la détention arbitraire et l'expulsion, l'égalité entre les hommes et les femmes dans la législation, et la répression pénale des relations sexuelles consenties entre adultes. En outre, "du fait de son intervention directe et indirecte dans les conflits armés en Libye et au Yémen, le pays est impliqué dans de graves violations du droit international", selon l'ONG. La 28e conférence de l'Onu sur le climat (COP28) se déroulera à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre. La COP27, qui s'est déroulée fin 2022 à Charm el-Cheikh, en Égypte, avait déjà fait l'objet de virulentes critiques des ONG de défense des droits humains. (Belga)