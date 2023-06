Coupe du monde de voile - Yannick Lefébvre et Jan Heuninck dans le top 10 en 49er à Medemblik après le deuxième jour

Les Belges ont pointé dans les trois régates du jour à la 10e, 13e et 19e place. Avec 51 points, le moins résultat n'est pas comptabilisé, Yannick Lefébvre et Jan Heuninck sont 10es à 44 unités des Néerlandais Bart Lambriex et Floris van de Werken, en tête après six régates naviguées avec 7 points au compteur. Les Australiens Thomas Needham et Joel Turner (15 points) sont deuxième à huit points des leaders, les Autrichiens Keanu Prettner et Jakob Flachberger 3e avec 17 points, à dix points. En planche à voile, dans la classe IQ Foil (qui remplace le RS:X aux JO à partir des Jeux de Paris 2024), Thomas Broucke est passé de la 11e à la 14e place à l'issue des régates disputées jeudi qu'il a terminées en 9e et 12e position mais en ne prenant pas le départ ensuite des deux suivantes. Avec 70 points, l'Ostendais occupe le 14e rang d'un classement dominé par le Néerlandais Luc Vanopzeeland avec 12 points en huit régates. (Belga)