Coupe du monde de voile - Yannick Lefebvre et Jan Heuninck occupent la 11e place après trois régates à Medemblik

Lors des trois régates de la journée, Lefebvre et Heuninck ont terminé respectivement 11e, leur plus mauvais résultat qui n'est pas compté, 9e, et 8e. Avec 17 points, ils comptent 15 points de retard sur les Néerlandais Bart Lambriex et Floris van de Werken qui ont remporté les trois régates. En IQFoil, Thomas Broucke se classe lui aussi 11e. Il a terminé respectivement 5e, 11e et 13e des trois premières régates avant de ne pas prendre le départ de la 4e. Broucke totalise 29 points, 26 de plus que le leader néerlandais Luuc Vanopzeeland, vainqueur de trois des quatre régates. (Belga)