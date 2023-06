Cristiano Ronaldo veut "continuer" en Arabie saoudite

Le quintuple Ballon d'or, qui a signé fin décembre dans le club saoudien, a ainsi semblé couper court aux rumeurs de ces derniers jours faisant état d'un éventuel prêt à Newcastle, propriété d'investisseurs saoudiens, qualifié pour la prochaine Ligue des champions. "Je suis heureux ici, je veux continuer ici et je continuerai ici", a assuré Ronaldo lors d'un entretien accordé à la Saudi Pro League, la ligue de football professionnel du royaume. "Je pense que s'ils continuent à faire le travail qu'ils souhaitent faire ici, le championnat saoudien pourra être l'un des cinq meilleurs du monde dans cinq ans", a-t-il continué. Ronaldo a marqué 14 buts en 16 matches dans le championnat saoudien, mais le club de Ryad a terminé à la deuxième place du classement derrière le champion, Al-Ittihad. Fin décembre 2022, l'ancien buteur de Manchester United et du Real Madrid avait signé un contrat de deux ans et demi en faveur d'Al Nassr pour un montant estimé à plus de 400 millions d'euros. Depuis, la star portugaise a reconnu que certaines pratiques locales l'avaient surpris, telles des séances d'entraînement nocturnes pendant le mois du ramadan. "En Europe, nous nous entraînons plutôt le matin, alors qu'ici nous nous entraînons l'après-midi, ou le soir, et pendant le ramadan, nous nous entraînons à 22h00", a-t-il noté. "C'est étrange, mais cela fait partie d'une expérience, de souvenirs. J'aime vivre ces moments parce que l'on apprend de ces choses-là." "Je m'attendais à gagner quelque chose cette année, mais nous ne l'avons pas fait, a conclu Ronaldo. Mais l'année prochaine, j'ai vraiment confiance que les choses iront mieux." (Belga)