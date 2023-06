European Golden League - Les Red Dragons battus 3-1 en Macédoine du Nord

Les volleyeurs belges avaient débuté la compétition sur une victoire 3-1 contre la Croatie à Courtrai. Samedi, l'Ukraine arrivera à Beveren en tant que leader invaincu du groupe. Pour cette édition 2023 de l'European Golden League, douze équipes ont été réparties dans trois groupes de quatre. Les trois vainqueurs de groupe disputeront le Final Four en plus du pays-hôte qui sera connu dans les prochains jours. Si le pays-hôte remporte son groupe, le deuxième de ce groupe sera qualifié pour le Final Four. L'année dernière, les Belges ont terminé troisièmes de leur poule derrière la République tchèque et l'Estonie, mais devant la Lettonie, qui a été reléguée en Silver League. (Belga)