Invasion de l'Ukraine - Trois morts à Kiev dans une attaque aérienne

"Trois personnes sont mortes et quatre personnes ont été blessées dans le district de Desnyansky", a écrit l'administration militaire de Kiev sur Telegram. "Parmi les trois morts dans le district de Desnyansky, il y avait deux enfants (âgés de 5-6 et 12-13 ans)", selon la même source. M. Klitschko a expliqué sur Telegram: "Selon les premiers rapports des secouristes, trois morts, dont deux enfants, et quatre blessés ont été trouvés" dans cette partie de Kiev. Plusieurs missiles russes avaient été tirés en direction de la capitale ukrainienne cette semaine. Lundi, une attaque diurne inhabituelle sur Kiev avait conduit les habitants à se mettre à l'abri. (Belga)