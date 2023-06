Julien Modave sera le nouveau directeur général de RTC Télé Liège

Le conseil d'administration de RTC s'est réuni mercredi soir pour procéder à la nomination officielle du nouveau directeur général de la chaîne. Au terme de leurs échanges, les administrateurs ont confirmé le choix opéré la semaine précédente par le bureau exécutif. Julien Modave, actuellement chef d'information et responsable du bureau de Liège de RTL-TVI, occupera officiellement ses nouvelles fonctions à RTC à partir du 1er septembre. "Il sera toutefois présent dans l'entreprise dès le 1er août afin de prendre ses repères, de prendre connaissance des procédures et des dossiers en cours et d'assurer une transition souple et efficace avec le directeur général actuel, Philippe Miest", précise le communiqué. (Belga)