Kosovo: la pression s'accroît sur le gouvernement, les Serbes maintiennent leur résistance

De son côté, la police kosovare a appelé les Albanais à ne pas répondre à un appel à manifester, lancé sur les réseaux sociaux, dans la ville divisée de Mitrovica et de marcher ensuite vers sa partie nord à majorité serbe, afin d'éviter de jeter de l'huile sur le feu. Jeudi matin, juste quelques dizaines de manifestants serbes, dont un groupe de mineurs de la mine de Trepca, se sont rassemblés devant la mairie de Zvecan, a rapporté une journaliste de l'AFP. Dans les heurts qui avaient éclaté lundi à cet endroit entre les manifestants serbes et des membres de la force de l'Otan (Kfor), quelque 80 personnes ont été blessées, dont trente militaires internationaux. Le bâtiment municipal est protégé depuis mardi par un important dispositif de la Kfor, qui a renforcé mercredi sa défense avec du fil barbelé et des barrières en métal. Des militaires de la Kfor ont aussi pris position jeudi sur plusieurs axes menant vers le centre-ville, répondant à l'appel du principal parti serbe local après des incidents dans lesquels deux voitures de la police kosovare ont été caillassées mercredi par des groupes de personnes "masquées". Un policier a été blessé et les vitres des voitures ont été brisées, selon le ministère kosovar de l'Intérieur. Les Serbes ont boycotté les municipales d'avril dans quatre localités dans le nord du Kosovo où ils sont majoritaires, ce qui a abouti à l'élection de maires albanais avec une participation inférieure à 3,5%. Leur intronisation la semaine dernière par le gouvernement kosovar a mis le feu aux poudres. (Belga)