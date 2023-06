La Flandre aura à nouveau une foire du livre

Dénommée Boektopia, la foire se tiendra durant les vacances d'automne (Toussaint). La ville de Courtrai, en Flandre occidentale, accueillera l'événement pour sa première édition. La foire "comblera ainsi le vide laissé par la disparition de la traditionnelle foire du livre d'Anvers", a commenté Jan Jambon. "Après le prix de littérature flamande Boon, nous lançons un autre événement important qui donnera au secteur du livre et à la lecture en Flandre l'importance qu'ils méritent", s'est réjoui l'élu N-VA. La foire du livre d'Anvers a eu lieu pour la dernière fois en 2019, attirant plus de 123.000 visiteurs. En 2020, l'événement avait dû être annulé en raison des restrictions liées à la pandémie de coronavirus et en 2021, l'organisateur Boek.be a fait faillite, mettant fin à une tradition de plus de 80 ans. Boektopia se déroulera du 28 octobre au 5 novembre prochains au Kortrijk Xpo. Parallèlement, durant le mois de novembre, des activités auront lieu dans de nombreuses librairies, bibliothèques, écoles et organisations littéraires situées aux quatre coins de la Flandre. (Belga)