La Wallonie soutient 22 projets dans le cadre du Fonds "Asile, migration et intégration"

En décembre dernier, les gouvernements wallon, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la COCOF avaient sélectionné les projets qui seront cofinancés, en Belgique francophone, dans le cadre du 1er appel à projets de ce Fonds. Ce jeudi, les gouvernements et le collège de la COCOF ont validé 45 projets pour un budget de 24 millions d'euros. En Wallonie, ce sont 22 projets qui seront menés. Ils contribueront majoritairement à faciliter et à accompagner le parcours d'intégration des ressortissants des pays tiers, au travers de formations linguistiques de maitrise du français, de modules d'initiation à la citoyenneté et d'accompagnement ciblé et individualisé. Certains projets viseront également l'apprentissage des formateurs, leur permettant d'acquérir des compétences spécifiques et nécessaires pour répondre efficacement aux besoins des publics migrants en matière d'apprentissage du français dans une perspective d'intégration. (Belga)