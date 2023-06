L'avocate néerlandaise Inez Weski a été libérée

Les avocats d'Inez Weski indiquent qu'elle n'a pas fait de déclaration pendant la période de détention provisoire "en raison de son devoir de confidentialité". Elle ne fera pas non plus de déclaration à la suite de sa sortie de prison. L'avocate, placée sous mandat d'arrêt le 21 avril dernier, est suspectée d'avoir permis un échange d'informations entre un client incarcéré à l'isolement dans une prison de haute sécurité - le baron de la drogue néerlandais Ridouan Taghi - et des contacts extérieurs de celui-ci. Inez Weski défendait Ridouan Taghi, condamné à une peine de prison à perpétuité, dans le cadre du vaste procès Marengo, relatif à plusieurs assassinats et tentatives d'assassinats. Elle a toutefois cessé d'assurer la défense de son client à la suite de sa propre arrestation. L'avocate est toujours considérée comme un suspect et le ministère public décidera, une fois l'enquête terminée, si elle doit comparaître devant un tribunal. Inez Weski est connue en Belgique pour avoir fait partie de l'équipe de défense de la famille Aquino, liée au milieu de la drogue. (Belga)