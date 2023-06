Les Belges à l'étranger - Maarten Martens promu assistant à l'AZ Alkmaar

Entraîneur principal de Jong AZ, l'équipe réserve du club active en deuxième division, ces deux dernières saisons, Martens aura désormais un rôle de lien entre les jeunes et l'équipe première dans le staff du Néerlandais Pascal Jansen. "J'étais en discussions depuis un certain temps au sujet du rôle que je pourrais avoir au sein de l'équipe première", a déclaré Martens, cité dans le communiqué. "Cela a pris du temps parce que nous étions occupés par beaucoup d'autres choses importantes, tant avec l'équipe première qu'avec le Jong AZ. Je vais moi-même apprendre beaucoup des autres entraîneurs et essayer d'être une valeur ajoutée pour eux et pour les joueurs. Je vais également organiser plusieurs séances d'entraînement et j'aurai un rôle dans l'analyse des adversaires européens." Formé à Anderlecht, c'est aux Pays-Bas que Martens a percé en tant que joueur avec des passages au RKC Waalwijk (2004-2006) et l'AZ (2006-2014). Après un passage au PAOK en Grèce (2014-2015), il a terminé sa carrière au Cercle Bruges (2015-2016). L'ancien milieu de terrain compte également neuf caps avec les Diables Rouges et avait disputé les JO 2008 avec les espoirs. Il avait fait ses débuts comme entraîneur chez les jeunes du Club de Bruges (2016-2021). (Belga)