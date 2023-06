Les Belges à l'étranger - Will Still prolonge jusque 2025 à Reims et aura son frère Nicolas comme adjoint

Le Belgo-britannique, 30 ans, était arrivé au début de la saison 2022-2023 en tant que T2 à Reims, après un premier passage en 2021 dans les mêmes fonctions. D'abord adjoint de l'Espagnol Oscar Garcia, Will Still est devenu entraîneur principal en octobre 2022 à la suite de l'éviction de Garcia par la direction rémoise. Juste après sa nomination a débuté une incroyable série de 19 matchs sans défaite, qui s'était arrêtée le 19 mars à Marseille (1-2). À une journée de la fin, le Stade de Reims est 11e avec 51 points et sûr de rester en Ligue 1 la saison prochaine. Le club recevra Montpellier samedi pour la dernière journée (21h). Son frère Nicolas Still, 26 ans, le rejoindra pour la saison 2023-2024 en tant qu'adjoint, après avoir été T2 de son autre frère Edward à Charleroi et Eupen la saison passée. Samba Diawara et Alberto Escobar, qui travaillaient déjà aux côtés de Will Still, feront toujours partie du staff rémois. Will Still avait déjà été l'entraîneur principal du Lierse pendant quelques semaines en 2017, en deuxième division, et du Beerschot entre janvier et juin 2021, ce qui avait fait de lui le plus jeune entraîneur de l'histoire de la première division belge. (Belga)