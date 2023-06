Mercato cycliste - Antonio Tiberi rejoint Bahrain-Victorious un mois après son départ de Trek-Segafredo

Le coureur italien de 21 ans avait quitté Trek-Segafredo fin avril, alors qu'il était suspendu depuis fin février par son équipe après que le coureur a été condamné pour avoir tué un chat en tirant dessus à la carabine. Tiberi sera resté un peu plus d'un mois sans équipe. "Je suis ravi d'entamer ce nouveau chapitre de ma carrière au sein du Team Bahrain Victorious", indique l'Italien dans un communiqué. "Avec l'aide de cette équipe, je vais montrer que j'ai tiré les leçons de l'erreur que j'ai commise. J'avais bien entamé la saison 2023 mais après une interruption forcée, je vais peut-être souffrir un peu pour reprendre le rythme. C'est un grand défi, et je veux rendre la confiance des gens qui m'ont donné cette opportunité de la meilleure façon possible. Ce sera un chemin qui m'aidera à devenir un meilleur cycliste et un meilleur homme". Champion du monde juniors du contre-la-montre en 2019, Antonio Tiberi était passé professionnel au sein de l'équipe Trek-Segafredo en 2021 à l'âge de 19 ans. Il s'offrait un podium dès sa première année chez les pros en terminant 3e du Tour de Hongrie. C'est aussi au Tour de Hongrie qu'il a enlevé sa première, et unique, victoire professionnelle en remportant la 5e étape de l'édition 2022. Cette année, l'Italien, qui a disputé le Tour d'Espagne en 2022, a pris la 8e place du Tour Down Under et la 7e place du Tour des Emirats arabes unis. (Belga)